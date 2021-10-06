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Обвинение по пяти статьям предъявили признавшемуся в убийстве трех студенток медколледжа

Следственные органы предъявили обвинение Александру Лазареву — фигуранту дела об убийстве трех девушек-студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

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Обвинение предъявлено по пп."а, к" ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием), п."а" ч.3 ст.131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), п."а" ч.3 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней), ч.2 ст.167 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба) и ч.1 ст.166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ.

Фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения, ранее проведена проверка его показаний на месте.

Что произошло

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы нашли во дворе дома.

Погибшие были студентками местного медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, родом из Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело об их убийстве.

Личность возможного преступника была установлена — им оказался ранее судимый 29-летний уроженец Орска. Вечером 3 октября его задержали в Орске при попытке угона автомобиля.

Изначально подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, однако парни связались со следствием и заявили, что находились в Уфе.

Определить настоящего убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые он выбросил. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования. Допросили более 100 свидетелей по делу.

В суде со ссылкой на ходатайство следователя о его аресте сообщали, что мужчина признал вину. Суд арестовал его до 30 ноября.

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