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Обвинившая полицейских в насилии жительница Алтая рискует сесть за клевету

31-летняя жительница Республики Алтай заявила в соцсетях, что полицейские сломали ей ключицу. Причиной якобы стало отсутствие у нее защитной маски. Проверка показала, что заявительница солгала, узнали «Новости Горного Алтая».

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

О конфликте с полицией женщина написала в Instagram в декабре 2021 года. Якобы сотрудники полиции применили в отношении нее физическую силу, в результате чего она получила перелом ключицы.

Проверка подтвердила, что сотрудники патрульно-постовой службы вели патрулирование мест массового скопления граждан и в одном из торговых центров зафиксировали факт административного правонарушения — горожанка находилась без маски.

Полицейские составили протокол. Суд признал нарушительницу виновной и назначил наказание в виде предупреждения.

Уже после этого женщина написала обращение о применении к ней физической силы, утверждая, что полицейские хватали ее за руки и удерживали «со значительной силой».

По ее словам, врач поставил ей диагноз «растяжение и повреждение связочного аппарата левого плечевого сустава».

Скриншот из соцсетей.
Скриншот из соцсетей.
gorno-altaisk.info

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

В итоге факт применения физической силы к горожанке со стороны полицейских не подтвердился видеозаписями, а судмедэксперт не нашел видимых участков повреждений на теле девушки — переломов костей не выявлено. Повреждения связок левого плечевого сустава в медицинских документах тоже нет.

Таким образом в действиях сотрудников ППС нет состава преступления.

Зато теперь появились основания для разбирательства с самой заявительницей. Для дачи юридической оценки ее действиям по статьям 128.1 (клевета), 306 (заведомо ложный донос) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ материалы выделили в отдельное производство.

Ранее в Барнауле 45-летнего горожанина подозревали в публичном оскорблении представителя власти. Мужчина записывал и опубликовывал в TikTok ролики, где нелицеприятно выражался в сторону правоохранителей.

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