Обвиняемый в похищении 12-летней девочки был задержан в Республике Алтай

По информации LIFE SHOT предполагаемый педофил находится в местном отделении полиции.
По данным следствия, 40-летний житель села Малоенисейское (Бийский район) похитил и незаконно удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку.
С июня по июль обвиняемый наблюдал за школьницей, которая приехала в Малоенисейское с семьей на лето. Днем 31 июля он увидел девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ее, а затем надел мешок и погрузил в прицеп. После этого он отвез школьницу в подвал.
Тем временем волонтеры, полицейские и спасатели вели поиски 12-летней девочки.
Похититель испугался резонанса и отпустил пленницу, а сам пустился в бега. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой живым и невредимым.
В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Ранее отмечалось, что разыскиваемый мог направиться в направлении Республики Алтай.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.