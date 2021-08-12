12 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Обвиняемый в похищении 12-летней девочки был задержан в Республике Алтай

Жителя Алтайского края Олега Лавкина, которого обвиняют в похищении школьницы, задержали в селе Онгудай, со ссылкой на telegram-канал LIFE SHOT сообщают «Новости Горного Алтая».

Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
altai-krai.sledcom.ru

По информации LIFE SHOT предполагаемый педофил находится в местном отделении полиции.

По данным следствия, 40-летний житель села Малоенисейское (Бийский район) похитил и незаконно удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку.

С июня по июль обвиняемый наблюдал за школьницей, которая приехала в Малоенисейское с семьей на лето. Днем 31 июля он увидел девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ее, а затем надел мешок и погрузил в прицеп. После этого он отвез школьницу в подвал.

Тем временем волонтеры, полицейские и спасатели вели поиски 12-летней девочки.

Похититель испугался резонанса и отпустил пленницу, а сам пустился в бега. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой живым и невредимым.

В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Ранее отмечалось, что разыскиваемый мог направиться в направлении Республики Алтай.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость