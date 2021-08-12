Обвиняемый в похищении 12-летней девочки был задержан в Республике Алтай

Жителя Алтайского края Олега Лавкина, которого обвиняют в похищении школьницы, задержали в селе Онгудай, со ссылкой на telegram-канал LIFE SHOT сообщают «Новости Горного Алтая».

По информации LIFE SHOT предполагаемый педофил находится в местном отделении полиции.

По данным следствия, 40-летний житель села Малоенисейское (Бийский район) похитил и незаконно удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку.

С июня по июль обвиняемый наблюдал за школьницей, которая приехала в Малоенисейское с семьей на лето. Днем 31 июля он увидел девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ее, а затем надел мешок и погрузил в прицеп. После этого он отвез школьницу в подвал.

Тем временем волонтеры, полицейские и спасатели вели поиски 12-летней девочки.

Похититель испугался резонанса и отпустил пленницу, а сам пустился в бега. Ночью 2 августа ребенок вернулся домой живым и невредимым.

В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Ранее отмечалось, что разыскиваемый мог направиться в направлении Республики Алтай.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.