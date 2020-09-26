Очередные жертвы на дороге. Грузовик сбил двух пешеходов на Чуйском тракте

В Первомайском районе на Чуйском тракте грузовик сбил переходивших автомобильную дорогу пешеходов. Судя по фотографиям трагедии в паблике «Барнаул 22», под колеса автомобиля попали пожилые люди. По неподтвержденным пока сведениям, оба пешехода погибли.

ДТП произошло на трассе недалеко от поселка Казачий. Двое пожилых людей — мужчина и женщина — переходили дорогу, и их сбил грузовой автомобиль с цистерной.

По сведениям подписчиков паблика, в том районе находятся дачи. Садоводы и местные жители часто переходят трассу, перелезая через бетонные ограждения. Другие говорят, что к трассе подходит тропа с электрички.

Они также сообщают, что пешеходный переход в том районе есть, но до него далековато.

На фото — водитель грузовика, он пытается понять, в каком состоянии сбитые им люди. Официальных сведений об их состоянии пока нет — есть только информация со стороны подписчиков «Барнаул 22».

ДТП в районе Казачего. Барнаул 22 , ВК

И вот по неофициальным данным, оба погибли. Мужчина — на дороге, женщина скончалась в реанимации. Сведения эти не опровергнуты.

Ранее главный государственный инспектор Алтайского края Владислав Перцев признал, что в регионе наблюдается всплеск ДТП. За прошедшую сентябрьскую неделю зафиксировано 86 таких случаев, 18 человек погибли. 92 жителя региона получили на дорогах травмы различной тяжести, в том числе 8 детей.

Перцев обратился к участникам дорожного движения в регионе с просьбой следовать правилам дорожного движения.