Очередной крупный пожар произошел в столице Алтая

Масштабы и причины ЧП еще устанавливаются. Огнем было охвачено почти все двухэтажное здание.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна второго этажа, горела крыша и произошло частичное ее обрушение, уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Огонь локализовали на площади в 1 тыс. кв.м.
Отмечается, что здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
Эксплуатировались 20% от общей площади. У объекта семь собственников.
В соцсетях считают, что это был поджог.
Напомним, в феврале в столице Алтая сгорела вечерняя школа, от огня сильно пострадал ТЦ «Ткацкий».