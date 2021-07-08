Очередной крупный пожар произошел в столице Алтая

Ночью 8 июля в Горно-Алтайске сгорел Дом быта на ул. Чорос-Гуркина, 29, пишут «Новости Горного Алтая». Это третий крупный пожар с начала года.

Пожар в Доме быта в Горно-Алтайске.

Масштабы и причины ЧП еще устанавливаются. Огнем было охвачено почти все двухэтажное здание.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна второго этажа, горела крыша и произошло частичное ее обрушение, уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Огонь локализовали на площади в 1 тыс. кв.м.

Отмечается, что здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Эксплуатировались 20% от общей площади. У объекта семь собственников.

В соцсетях считают, что это был поджог.

Напомним, в феврале в столице Алтая сгорела вечерняя школа, от огня сильно пострадал ТЦ «Ткацкий».