Очередной порыв произошел рядом с арт-объектом «Я люблю Барнаул». Без воды несколько домов

Порыв произошел в районе дома № 41 по проспекту Ленина. Сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 200 мм.
В данный момент холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам: пр-кт Ленина, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а.
«Пока закрыли воду, земляные работы еще не начаты. Специалисты МБУ „Автодорстрой“ устраняют последствия выхода воды», — рассказалди в пресс-службе мэрии.
Сроки возвращения водоснабжения не уточнили, будет организован подвоз воды. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок: 28−22−00.
Примечательно, что порыв произошел рядом с местом, где в более теплые времена года выставляют арт-объект «Я люблю Барнаул».
Стоит отметить, что в последнее время в Барнауле происходит много коммунальных аварий. Из-за этого даже «поссорились» пресс-службы мэрии города и барнаульского водоканала.