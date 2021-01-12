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Происшествия

Очередной порыв произошел рядом с арт-объектом «Я люблю Барнаул». Без воды несколько домов

Утром 12 января в Барнауле произошла коммунальная авария на проспекте Ленина, оставившая без холодной воды несколько домов, сообщает мэрия города.

"Я люблю Барнаул".
"Я люблю Барнаул".
Олег Богданов

Порыв произошел в районе дома № 41 по проспекту Ленина. Сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водопроводе диаметром 200 мм.

В данный момент холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам: пр-кт Ленина, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а.

«Пока закрыли воду, земляные работы еще не начаты. Специалисты МБУ „Автодорстрой“ устраняют последствия выхода воды», — рассказалди в пресс-службе мэрии.

Сроки возвращения водоснабжения не уточнили, будет организован подвоз воды. Телефон «Росводоканал Барнаул» для справок: 28−22−00.

Примечательно, что порыв произошел рядом с местом, где в более теплые времена года выставляют арт-объект «Я люблю Барнаул».

Стоит отметить, что в последнее время в Барнауле происходит много коммунальных аварий. Из-за этого даже «поссорились» пресс-службы мэрии города и барнаульского водоканала.

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