Битва пресс-служб: «Росводоканал Барнаул» вызывающе ответил на язвительные шутки мэрии

Напомним, 23 декабря вода, которая лилась прямо из придорожного ларька, затопила дорогу. Аварию устраняли весь день — это стало поводом для шуток от мэрии Барнаула в адрес компании «Росводоканал Барнаул».

«Жители Барнаула хотели бы пожелать „водоканалу“ не болеть, и совершить настоящий прорыв (а не как обычно) в 2021 году в сфере обслуживания коммунальных сетей», — подчеркнули в мэрии.

В ответном сообщении «Водоканал» предложил сотрудникам администрации города принять участие в работе аварийных бригад — на все новогодние праздники.

Представляем вам сообщения от двух пресс-служб. В комментариях вы можете указать, кто на ваш взгляд одержал победу в этой битве.

Мэрия Барнаула. Сообщение от 23 декабря. «Росводоканал Барнаул» на Солнечной поляне сегодня устроил настоящий прорыв. Аварийная бригада уже работает на месте аварии (хотя бы здесь «водоканал» сработал оперативно). Водопровод уже закрыли, выход воды прекращен. Как вы могли заметить, в последнее время стало появляться много сообщений о подобных прорывах. Но «водоканал» упорно не хочет объяснять жителям, с чем это связано. В своем недавнем интервью руководитель «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго поблагодарил жителей за партнёрские отношения при оплате услуг и пожелал всем не болеть. Жители Барнаула тоже хотели бы пожелать «водоканалу» не болеть, и совершить настоящий прорыв (а не как обычно) в 2021 году в сфере обслуживания коммунальных сетей. «Росводоканал Барнаул». Сообщение от 24 декабря. Специалисты барнаульского водоканала приглашают комментатора, размещающего новости на официальных аккаунтах администрации города, сопроводить рабочих аварийных бригад предприятия и получить, наконец, ответы на свои вопросы, в которых он, похоже, так и не разобрался — ни в части состояния городских сетей, ни в сроках устранения аварий, ни в том, как работает система водопроводно-канализационного хозяйства города.



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Мы надеемся, что у человека, обесценивающего тяжелый труд наших специалистов, найдется возможность открыть свое имя, дать свой телефон и приготовиться быть на связи 24/7, включая новогодние праздники, а также включить комментирование вверенных ему аккаунтов, чтобы узнать мнение и сотрудников нашего предприятия, и горожан по данному поводу.

Кстати, 24 декабря вода вновь вырвалась наружу и красивой рекой, обтекая автомобили, понеслась по проезжей части улицы Шукшина.

Также напомним, что в конце недели в Алтайский край придут серьезные морозы — местами по региону температура может опуститься до -45 градусов.