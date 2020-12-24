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Жизнь

Вода вновь вырвалась на улицы Барнаула: «Вчера на Поляне, а сегодня на Шукшина»

В Барнауле на улице Шукшина в четверг, 24 декабря, произошел очередной порыв и река огромным потоком понеслась по проезжей части.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.
Barnaul 22

Выход воды наружу произошел примерно в 16:45 — в районе дома № 5 по улице Шукшина.

«Ну что, нормально. Вчера на Поляне, а сегодня на Шукшина. Недалеко ушли. Ситуация такая же», — иронизирует местный житель, снимая на видео «проплывающие» автомобили.

Как уточнили в мэрии Барнаула, по предварительным данным диаметр поврежденного водопровода 300 мм.

«Бригада „водоканала“ работает на месте, дорожные службы выехали для устранения последствий розлива воды», — добавили барнаульские власти.

Напомним, 23 декабря произошел порыв на трубопроводе диаметром 400 мм на улице Солнечная Поляна — вода лилась прямо из придорожного ларька.

Аварию устраняли весь день. Это стало поводом для грустной шутки от мэрии Барнаула в адрес компании «Росводоканал Барнаул».

«Как вы могли заметить, в последнее время стало появляться много сообщений о подобных прорывах. Но „водоканал“ упорно не хочет объяснять жителям, с чем это связано», — отметили в администрации города.

Ранее в Барнауле произошла авария, оставившая без воды 143 дома и 16 построек — ее устраняли полдня и всю ночь.

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