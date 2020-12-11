В Барнауле продолжают борьбу с аварией, оставившей без воды 143 дома и 16 построек

В Барнауле продолжают устранять аварийное повреждение на водопроводе на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна, сообщает мэрия.

Напомним, примерно в 15 часов дня произошел выход воды на проезжую часть и тротуар.

Причиной коммунальной аварии стало повреждение водопроводной трубы диаметром 300 мм в районе дома № 10 по улице Солнечная Поляна.

Под отключение холодной воды попали 143 дома: 142 в частном секторе на территории микрорайона «Горский» по улице Горская (79−93, 160−220) и один многоквартирный дом по улице Горская, 1.

Также без воды остались 16 хозяйственных корпусов и административных зданий по проспекту Космонавтов и проездам Памятный и 9-й Заводской.

На месте «разлива» побывал глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин, который рассказал о работах по устранению.

«Информацию сразу же передали в Барнаульский водоканал и ДЭУ Ленинского района МБУ „Автодорстрой“, чтобы своевременно обеспечить очистку дороги от вытекшей воды и предотвратить образование наледи и колейности. При выезде на объект было установлено, что мастер Водоканала находится на месте, аварийная бригада еще не доехала. Техника Автодорстроя прибыла своевременно и приступила к очистке дороге по удалению воды с проезжей части», — отметил он.

Работает аварийная бригада Барнаульского водоканала. Организовали подвоз воды по адресу: ул. Горская, 1.

Отметим, что за последнее время в городе произошло несколько инцидентов, связанных с повреждениями на сетях. Например, устраняли потоп на улице Панфиловцев.