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23 декабря
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Жизнь

Настоящий прорыв. Очередная коммунальная авария в Барнауле стала поводом для грустной шутки в адрес водоканала

Новая коммунальная авария на улице Солнечная поляна в Барнауле стала поводом для грустной шутки, которую опубликовала в своем телеграм-канале администрация краевой столицы.

Коммунальная авария на улице Солнечная поляна.
Коммунальная авария на улице Солнечная поляна.
barnaul.org.

«"Росводоканал Барнаул» на Солнечной поляне сегодня устроил настоящий прорыв. Аварийная бригада уже работает на месте аварии (хотя бы здесь «водоканал» сработал оперативно). Водопровод уже закрыли, выход воды прекращен. Как вы могли заметить, в последнее время стало появляться много сообщений о подобных прорывах. Но «водоканал» упорно не хочет объяснять жителям, с чем это связано", — говорится в сообщении.

При этом автор поста напомнил, что в своем недавнем интервью руководитель «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго поблагодарил жителей за партнерские отношения при оплате услуг и пожелал всем не болеть.

«Жители Барнаула тоже хотели бы пожелать „водоканалу“ не болеть, и совершить настоящий прорыв (а не как обычно) в 2021 году в сфере обслуживания коммунальных сетей», — также говорится в заметке.

Между тем отметим, что в данный момент на месте аварии ведется земляные работы.

23 декабря в 15:15 в результате повреждения водопровода диаметром 400 мм по улице Солнечная Поляна, 37б произошел выход воды на проезжую часть. Водопровод закрыли, выход воды был прекращен.

На время ремонтных работ было ограничено холодное водоснабжение в трех многоквартирных домах и двух детских садах.

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