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Жизнь

Морозы до -45 градусов. Арктический холод обрушится на Алтайский край уже совсем скоро

Синоптики уточнили информацию о грядущем похолодании, которое ожидается в Алтайском крае в конце текущей недели. Местами по региону температура может опуститься до -45 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

«В Алтайском крае с период с 26 декабря по 29 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью и утром до −33…−38 градусов, местами до −40…−45 градусов», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Как ранее рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, похолодание будет связано с воздействием на районы нашего края атмосферных фронтов из Арктики.

Что касается погоды, которая ожидается в регионе 24 декабря, то в четверг синоптики прогнозируют снег, метели, гололед.

Дневные температуры составят −3…−8 градусов. Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

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