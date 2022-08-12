12 августа
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Происшествия

Очевидец: двухлетнего ребенка ранили ножом в барнаульской маршрутке

Двухлетний ребенок получил ножевое ранение в одной из маршруток Барнаула, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на слова очевидца.

Ребенка ранили ножом в Барнауле
Ребенка ранили ножом в Барнауле
Инцидент Барнаул

По его словам, двое нетрезвых мужчин использовали нецензурную лексику во время беседы, на что получили замечание. Оно переросло в конфликт, в ходе которого один из пьяных пассажиров достал нож и замахнулся им, задев лезвием ногу ребенка, утверждает барнаулец.

После этого зачинщики потасовки попытались скрыться, выйдя на остановке Озерной. За ними побежали несколько пассажиров.

«В итоге, один залез в яму, другой свалился „намертво“ пьяным возле кустов, где потом его и нашли. На место прибыли полицейские. Ребёнок с матерью в больнице», — добавил очевидец.

Ранее сообщалось, что на Урале двое пьяных мужчин жестоко расправились с домашней собакой и разделали ее для употребления в пищу. Сначала живодеры отрезали собаке лапы, хвост и голову, а после — сняли шкуру и выпотрошили.

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