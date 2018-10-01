Очевидцы: в Барнауле в припаркованной Toyota вторые сутки заперты собаки

Очевидцы пишут, что машину заметили у одного из домов на улице Гущина. По словам барнаульцев, животные находятся в салоне иномарки уже вторые сутки.
Пользователи сообщают, что на место выезжали полицейские, которые переписали номер автомобиля Toyota.
«Собаки всю ночь выли, не гулены, без воды», — отмечают барнаульцы.
Выпустили ли животных, неизвестно.
Напомним, в начале августа барнаульцы заметили на окраине Солнечной поляны закрытый УАЗ «Патриот», который стоял на солнцепеке. В салоне находились собака и несколько кошек.