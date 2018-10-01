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Очевидцы: в Барнауле в припаркованной Toyota вторые сутки заперты собаки

Барнаульцы рассказали об автомобиле Toyota Town Ace, в котором вторые стуки сидят две собаки. Снимки разместили в группе «Барнаул 22».

Собаки в машине.
Собаки в машине.
Елена Зворыгина в vk.com/barneos22

Очевидцы пишут, что машину заметили у одного из домов на улице Гущина. По словам барнаульцев, животные находятся в салоне иномарки уже вторые сутки.

Пользователи сообщают, что на место выезжали полицейские, которые переписали номер автомобиля Toyota.

«Собаки всю ночь выли, не гулены, без воды», — отмечают барнаульцы.

Выпустили ли животных, неизвестно.

Напомним, в начале августа барнаульцы заметили на окраине Солнечной поляны закрытый УАЗ «Патриот», который стоял на солнцепеке. В салоне находились собака и несколько кошек.

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