Читайте нас в соцсетях
9 августа
Новости
Вся лента
Происшествия
202

В Барнауле обнаружили запертый УАЗ «Патриот», в котором несколько дней находятся собака и кошки

Барнаульцы заметили на окраине Солнечной поляны закрытый УАЗ «Патриот», который уже четыре дня стоит на солнцепеке. В салоне находятся собака и несколько кошек, у которых заканчивается вода, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

УАЗ "Патриот" с животными в Барнауле.
УАЗ "Патриот" с животными в Барнауле.
vk.com/incident22

Барнаульцы пытаются найти хозяина автомобиля, чтобы помочь животным.

«В авто находятся собака (на вид метис шарпея) и кошки, а также переноски, корм, тряпки и т. д… На панели у собаки стоит вода в мелкой миске, там на донышке уже», пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы вызвали полицию. По их словам, без владельца участковый не будет открывать машину.

Известно, что хозяйка машины зарегистрирована в Иркутске, но пока с ней не удалось связаться.

Очевидцы отмечают, что собака еле дышит. Неизвестно, как долго животные смогут продержаться без воды в душном салоне автомобиля. К тому же, по данным синоптиков, в регионе еще несколько дней продержится жаркая погода.

УАЗ "Патриот" с животными в Барнауле.
УАЗ «Патриот» с животными в Барнауле.
vk.com/incident22
УАЗ "Патриот" с животными в Барнауле.
УАЗ «Патриот» с животными в Барнауле.
vk.com/incident22
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA