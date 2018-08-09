В Барнауле обнаружили запертый УАЗ «Патриот», в котором несколько дней находятся собака и кошки

Барнаульцы заметили на окраине Солнечной поляны закрытый УАЗ «Патриот», который уже четыре дня стоит на солнцепеке. В салоне находятся собака и несколько кошек, у которых заканчивается вода, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы пытаются найти хозяина автомобиля, чтобы помочь животным.

«В авто находятся собака (на вид метис шарпея) и кошки, а также переноски, корм, тряпки и т. д… На панели у собаки стоит вода в мелкой миске, там на донышке уже», пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Барнаульцы вызвали полицию. По их словам, без владельца участковый не будет открывать машину.

Известно, что хозяйка машины зарегистрирована в Иркутске, но пока с ней не удалось связаться.

Очевидцы отмечают, что собака еле дышит. Неизвестно, как долго животные смогут продержаться без воды в душном салоне автомобиля. К тому же, по данным синоптиков, в регионе еще несколько дней продержится жаркая погода.