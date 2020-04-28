«Очистку» кредитных историй предлагают доверчивым россиянам вездесущие жулики

На фоне пандемии коронавируса в России появился еще один вид мошенничества, рассказал в интервью « Российской газете » гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

Ежедневно бюро получает десятки жалоб о звонках с неизвестных номеров. Аферисты сообщают россиянам о якобы «испорченной» у них кредитной истории. А для ее исправления предлагают зайти на тот или иной сайт. После у доверчивых граждан деньги банально воруют.

Трафик таких сайтов вырос в разы, и на каждом из них — тысячи обманутых, отметил Викулин.

По его мнению, в условиях кризиса такого рода мошенничество можно приравнять к грабежу с соответствующей реакцией государства, пишет bfm.ru.

Также гендиректор НБКИ отметил, что за время пандемии россияне не стали заметно хуже обслуживать кредиты. Тем не менее, по мнению Викулина, «впереди неизбежный рост просроченных платежей».