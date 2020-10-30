Одесский пожарный на заказ поджигал элитные автомобили

«Сотрудник одного из подразделений ГУ ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) в Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками с декабря 2019 по апрель 2020 года за деньги подожгли три элитные машины в центре Одессы», — говорится в сообщении облпрокуратуры.
Три машины были уничтожены. Общие убытки владельцами составили почти три миллиона российских рублей, пишет Lenta.ru.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Двое его сообщников находятся под стражей.
В Краснодарском крае туристку из Сибири обвинили в поджоге автомобилей при помощи зажигательной смеси. Примечательно, что полицейские, разбираясь с одним поджогом, установили причастность сибирячки еще к десяти аналогичным происшествиям в Сочи.
Ранее в Барнауле поймали поджигателя дорогих автомобилей. По данным полиции, мужчина причастен к сожжению автомобилей Infiniti, ML 350 Mercedes и Suzuki Grand Vitara.