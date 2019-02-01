Уловимый мститель. В Барнауле помали поджигателя дорогих машин

В Барнауле поймали 35-летнего жителя города, которого подозревают в поджогах иномарок. По данным полиции, мужчина причастен к сожжению автомобилей Infiniti, ML 350 Mercedes и Suzuki Grand Vitara.

Поджоги сделали ночью в конце прошлого года. Все три машины были припаркованы у двух домов в Центральном районе краевой столицы. В результате поджогов автомобили были полностью уничтожены огнем. Напомним, что в ноябре 2019 года сообщалось, что по адресу ул. Партизанская, 44 сгорели те самые Mercedes и Suzuki.

Подозреваемого полицейские задержали при содействии бойцов Росгвардии.

Следствие считает, что подозреваемый тщательно подходил к планированию преступлений. Так, по версии полиции, он несколько дней изучал расположение машин на парковках. Готовил горючую смесь, которую приносил с собой ночью, обливал машины, поджигал и сбегал.

По данным правоохранителей, у задержанного были личные неприязненные отношения к потерпевшим.

Дома у подозреваемого повели обыск. У него изъяли дорогостоящий автомобиль и другое имущество. Сам подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога.

Что пишут про подозреваемого

Как пишет «Комсомольская правда на Алтае», задержанный мог иметь отношение к обанкротившемуся дому культуры «Сибэнергомаш», который был недавно продан. А потерпевшие, якобы, имели интересы в этом ДК. По данным издания, подозреваемый «действовал через сообщника, которого он нанял и поставил перед ним определенную задачу». Как пишет «КП», «полицейским удалось найти паренька, который в ходе допроса „сдал“ своего нанимателя».