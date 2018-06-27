В Рубцовске в ночь с 26 на 27 июня вспыхнули автомобили Toyota Corona и Toyota Corolla, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Предварительная причина пожара — поджог.
В алтайском городе за ночь сожгли два автомобиля. Фото: Евгений в vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе за ночь сожгли два автомобиля. Фото: Евгений в vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе за ночь сожгли два автомобиля. Фото: Евгений в vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе за ночь сожгли два автомобиля. Фото: Евгений в vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о возгорании машин поступило в 1:20. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники.
У автомобиля Toyota Corona от огня пострадали бампер и колесо, а у Toyota Corolla — салон, бампер и багажник. Машины потушили в 1:37. Пострадавших нет.
Напомним, в Барнауле утром 27 июня у маршрутки №78 задымилось колесо.
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