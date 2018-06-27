Очевидцы: в Барнауле у маршрутки задымилось колесо.

Свидетели ЧП пишут, что все произошло около 9:30 на остановке "Волгоградская". Автомобилисты заметили, что у маршрутки идет дым из-под колеса и начали сигналить.

Пассажиры быстро выбежали из салона, а водитель взял огнетушитель и потушил возгорание.

О пострадавших не сообщается.