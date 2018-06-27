Очевидцы: в Барнауле у маршрутки задымилось колесо.

В Барнауле утром у маршрутки №78 пошел дым из-под заднего правого колеса, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели ЧП пишут, что все произошло около 9:30 на остановке "Волгоградская". Автомобилисты заметили, что у маршрутки идет дым из-под колеса и начали сигналить.
Пассажиры быстро выбежали из салона, а водитель взял огнетушитель и потушил возгорание.
О пострадавших не сообщается.
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