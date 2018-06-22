В Барнауле поднялся густой дым над горевшим домом

Очевидцы пишут, что пожарные быстро справились с возгоранием и потушили пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило 18.24, а уже в 18.48 пожар ликвидировали. На месте работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее в этот же день горел хлебозавод №4.