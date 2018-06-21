В МЧС рассказали подробности пожара на хлебозаводе в Барнауле

В Барнауле днем 21 июня горел хлебозавод №4. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке производственного здания, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Сообщение о пожаре поступило в 14:27.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. С огнем боролись около 30 человек и 10 единиц техники.
Пострадавших нет. Причину возгорания установят после проведения экспертизы.
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