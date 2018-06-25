В Бийске открытым огнем полыхали бани

Почти одновременно в Бийске и прилегающем районе 24 июня открытым огнем горели две бани, сообщает региональное управление МЧС. Подписчики группы "Инцидент Бийск" сообщили, что пожары случились на станции Чемровка и в восточной части Бийска.
Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com.
Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com.
Возгорания произошли почти в шесть часов вечера.
В Бийске горело строение на пересечении улиц Кулундинская и Сухая.
Участники группы "Инцидент Бийск" рассказали о пожаре на станции Чемровка - горели надворные постройки. На сайте регионального МЧС сообщается только об одном пожаре в Бийском районе 24 июня - полыхала снова баня.
Оба возгорания удалось быстро потушить. О пострадавших не сообщается.
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