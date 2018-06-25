В Бийске открытым огнем полыхали бани

Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com. Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com. Пожар в Бийске. Фото: "Инцидент Бийск" в vk.com.

Возгорания произошли почти в шесть часов вечера.

В Бийске горело строение на пересечении улиц Кулундинская и Сухая.

Участники группы "Инцидент Бийск" рассказали о пожаре на станции Чемровка - горели надворные постройки. На сайте регионального МЧС сообщается только об одном пожаре в Бийском районе 24 июня - полыхала снова баня.

Оба возгорания удалось быстро потушить. О пострадавших не сообщается.