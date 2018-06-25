25 июня в Алтайском крае будут действовать сразу три штормовых предупреждения

Три штормовых предупреждения передает региональное управление МЧС на 25 июня в Алтайском крае. Прогнозируются аномальная жара, высокая пожароопасность и шквалистый ветер.
В Алтайском крае обещают переменную облачность, в отдельных районах - дождь, грозу, при грозе - сильный дождь, возможен град. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 13-18 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 м/с.
Температура воздуха составит +28 +33, при облачности +22 +27.
В Барнауле также переменная облачность, во второй половине дня возможен дождь, гроза, град. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
Температура составит +28 +30.
Продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью, особенно высокая - в Зональном и Целинном районах.
Также сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха + 30 и выше.
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