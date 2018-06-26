В Барнауле сожгли гараж

На Молодежной между домами №58 и №62 неизвестные вечером 25 июня подожгли гараж. По словам очевидцев, поджигатели были на автомобиле Mark ll, сообщают в группе "Барнаул 22".

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19.14. Через 8 минут пожар ликвидировали. С огнем и дымом боролись 6 человек.