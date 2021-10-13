Один из самых дорогих адвокатов России будет защищать водителя Собчак

Водителя автомобиля Mercedes Олега Цоя, который вез телеведущую Ксению Собчак в аэропорт Сочи, будет защищать в суде адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Коммерсант».

Кучерена, помимо того, что являлся членом Общественной палаты РФ, председателем Общественного совета при МВД РФ, находится также на четвертом месте официального рейтинга самых дорогих адвокатов России.

Между тем Кучерена опроверг сообщения, что является адвокатом водителя Собчак, пишет «МК».

«Это не соответствует действительности, у меня нет соглашения с водителем», — отметил он.

Кучерена предположил, что появившася информация, это «определенного рода какие-то непонятные интриги».

Кучерена еще раз подчеркнул, что с подобной просьбой к нему не обращался ни сам водитель, ни кто-либо от его имени.

Что произошло

Напомним, вечером 9 октября Mercedes с Ксенией Собчак ехал в аэропорт Адлера и выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.

Водителя автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак, заключили под домашний арест на два месяца.

Следователи МВД России вручили повестку телеведущей Ксении Собчак для проведения очной ставки с водителем машины, на которой она ехала в Сочи, сообщает «МВД Медиа».

Телеведущая Ксения Собчак прошла медицинское освидетельствование в клинике «Лапино» после смертельной аварии в Сочи.