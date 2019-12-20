Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Один погиб, пятеро ранены: неизвестный открыл огонь в центре Москвы

19 декабря в Москве у здания ФСБ на Лубянке неизвестный открыл стрельбу. По последним данным, погиб один работник спецслужб, пострадали пять человек — четверо из них сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Ранее в СМИ говорили о трех нападавших и трех погибших в результате перестрелки. Эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили.

Преступник был ликвидирован. Сейчас его личность устанавливается. По предположению телеканала РЕН ТВ, им мог быть 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официально эта информация также не подтверждена.

Момент ликвидации нападавшего попал на видео.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте, который начался после его конференции с журналистами.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость