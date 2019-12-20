Один погиб, пятеро ранены: неизвестный открыл огонь в центре Москвы

Ранее в СМИ говорили о трех нападавших и трех погибших в результате перестрелки. Эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили.
Преступник был ликвидирован. Сейчас его личность устанавливается. По предположению телеканала РЕН ТВ, им мог быть 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Официально эта информация также не подтверждена.
Момент ликвидации нападавшего попал на видео.
Видео с моментом ликвидации напавшего на здание ФСБ на Лубянке pic.twitter.com/yHEbIze9jC— НТВ (@ntvru) 19 декабря 2019 г.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте, который начался после его конференции с журналистами.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».