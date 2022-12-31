31 декабря
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Происшествия

Один жених застрелил другого на двойной свадьбе

В Таиланде один жених застрелил второго после того, как их невесты устроили потасовку во время двойной свадьбы, сообщает The Thaiger.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

Две пары друзей решили пожениться в один день и устроили двойную свадьбу.

Но после церемонии бракосочетания невесты подрались.

Вскоре один из женихов выстрелил во второго новобрачного из пистолета, а после сел в авто вместе со своей женой и скрылся.

От полученных ран молодой человек скончался на месте, пишет Газета.Ru. Сейчас правоохранители занимаются поиском бежавших молодоженов.

Ранее в Алтайском крае женщина убила мужа за спаленный обед.

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