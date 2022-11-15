В Алтайском крае женщина убила мужа за спаленный обед

Как сообщает пресс-служба СК региона, днем 22 августа 38-летний мужчина включил сковороду и забыл о ней. Разогреваемая еда сгорела, в доме появился угар.
Между мужем и женой, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, случилась ссора. Женщина сначала ударила мужчину сковородой по голове, затем дважды ударила кухонным ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался во дворе дома.
В ходе следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело передано в суд.
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