17 ноября
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Происшествия

В Алтайском крае женщина убила мужа за спаленный обед

42-летнюю жительницу Мамонтовского района Алтайского края обвиняют в убийстве собственного мужа. Причиной конфликта стала сгоревшая на плите еда.

Когда масло на сковороде скатывается в одну сторону.
Когда масло на сковороде скатывается в одну сторону.
из открытых источников в интернете

Как сообщает пресс-служба СК региона, днем 22 августа 38-летний мужчина включил сковороду и забыл о ней. Разогреваемая еда сгорела, в доме появился угар.

Между мужем и женой, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, случилась ссора. Женщина сначала ударила мужчину сковородой по голове, затем дважды ударила кухонным ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался во дворе дома.

В ходе следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело передано в суд.

Ранее altapress.ru рассказывал, как конфликт друзей закончился убийством, достойным детективного романа.

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