Одного из похитителей люков задержали в Барнауле

33-летний житель Барнаула попался за кражей канализационных люков, сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть обратился руководитель одной из компаний, занимающейся обслуживанием городских коммунальных сетей.

Сотрудники уголовного розыска начали поиски и задержали местного жителя 1987 года рождения. Подозреваемый уже имел судимость. Признался он и в новой краже.

«Выяснилось, что похищенные канализационные люки он сдал на металлолом», — рассказали полицейские.

Ранее администрация Барнаула сообщила, что кражи люков участились. В Барнаульский водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах. С начала февраля сотрудники СГК выявили 12 аналогичных случаев.

Что делать , если увидел открытый колодец

Нужно сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50−01−01.

Даже если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют.

Также можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29−91−88.