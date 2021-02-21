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Происшествия

Одного из похитителей люков задержали в Барнауле

33-летний житель Барнаула попался за кражей канализационных люков, сообщили в краевой полиции.

Открытый люк.
Открытый люк.
22.мвд.рф

В дежурную часть обратился руководитель одной из компаний, занимающейся обслуживанием городских коммунальных сетей.

Сотрудники уголовного розыска начали поиски и задержали местного жителя 1987 года рождения. Подозреваемый уже имел судимость. Признался он и в новой краже.

«Выяснилось, что похищенные канализационные люки он сдал на металлолом», — рассказали полицейские.

Ранее администрация Барнаула сообщила, что кражи люков участились. В Барнаульский водоканал с начала года поступило 17 сообщений об открытых колодцах. С начала февраля сотрудники СГК выявили 12 аналогичных случаев.

Что делать, если увидел открытый колодец

Нужно сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50−01−01.

Даже если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют.

Также можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29−91−88.

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