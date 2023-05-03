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Происшествия

Двух аниматоров жестоко убили и бросили в лесополосе в Краснодарском крае

Двух аниматоров жестоко убили в Краснодарском крае. Их автомобиль сожгли, а тело одного из них бросили в лесополосе. Подозреваемых в убийстве задержали. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

19-летняя аниматор Татьяна Мостыко и ее 37-летний начальник Кирилл Чубко пропали без вести в Краснодарском крае 28 апреля.

Известно, что они они ехали станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди пробили колесо и остановились в Выселковском районе, чтобы его отремонтировать.

Telegram-канал «112» сообщает, что перед исчезновением Чубко позвонил жене и сообщил, что они нашли двух мужчин, которые им помогают. После этого они перестали выходить на связь, а с их банковских счетов стали списывать деньги.

1 мая автомобиль нашли сожженным. А 3 мая в 60 км от места пропажи в лесополосе обнаружили тело Татьяны Мостыко. По данным издания, девушку убивали мучительно.

Поиски Кирилла Чубко до сих пор продолжаются. Однако издание сообщает, что его уже нет в живых.

В следкоме Краснодарского края рассказали, что задержали подозреваемых в убийстве. Они признались в убийстве молодых людей и рассказали, что сняли более 200 тыс. рублей в одном из банкоматов в соседней станице.

Ранее тренер по самбо нанес смертельную травму 7-летнему ребенку.

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