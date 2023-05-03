Тренер по самбо нанес смертельную травму 7-летнему ребенку

В сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела трагичную тренировку. На кадрах видно, что тренер, пытаясь поставить мальчика на ноги, жестоко пинает его, таскает за волосы и уши, но ребенок все время падает.
По предварительной информации, тренер использовал на ребенке опасный прием и сломал ему шейные позвонки. В результате травмы, мальчик скончался в больнице.
Тренера задержали в качестве подозреваемого. Им оказался бронзовый призер вторых Евроигр Мехман Халилов.
По факту Сумгайытской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 126.3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК АР.
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