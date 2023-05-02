Леденящее ЧП: россияне прокрутили тело своего ребенка через мясорубку

В квартире Ростова-на-Дону мужчина во время ссоры с супругой нанес дочери смертельное повреждение, из-за которого девочка позже скончалась.

Стали известны подробности жуткого ЧП.

Отец после ссоры с супругой избил дочь. Когда родители поняли, что 8-месячная девочка не выжила, то решили скрыть следы преступления.

И чтобы сыщики не нашли останков — расчленили собственного ребенка, расфасовали останки по пакетам и коробкам и спрятали в холодильник, пишет «КП».

Чтобы скрыть преступления наверняка — прокрутили останки девочки через электромясорубку, пишет «Новости Ростова».

Мать подала заявление в полицию, что ребенка похитил неизвестный, похожий на ее мужа — так она якобы разглядела в глазок.

Правоохранители приехали на вызов и обнаружили в холодильнике останки ребенка.

Родители заключены под стражу. Известно, что 23-летняя мать девочки собиралась стать педиатром. Отец — предприниматель. Они часто ссорились. В этот раз муж хотел пнуть жену, но попал по ребенку. От чего малышка и умерла.

Ранее следователь МВД расчленил своего товарища.

Полицейские сначала обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере. Спустя две недели удалось выйти на подозреваемого. В ночь на 25 марта его задержали при помощи ОМОНа Росгвардии. Им оказался местный следователь-стажер МВД.

Мужчина рассказал о причине жуткого убийства — друг якобы взял у него взаймы и долго не отдавал 150 тыс. рублей. После убийства стажер решил избавиться от трупа, расчленив его и выкинув по частям.

Другие подробности содеянного не разглашаются.

Ранее труп по частям достали из новосибирской канализации.