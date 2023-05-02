2 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Леденящее ЧП: россияне прокрутили тело своего ребенка через мясорубку

В квартире Ростова-на-Дону мужчина во время ссоры с супругой нанес дочери смертельное повреждение, из-за которого девочка позже скончалась.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Стали известны подробности жуткого ЧП.

Отец после ссоры с супругой избил дочь. Когда родители поняли, что 8-месячная девочка не выжила, то решили скрыть следы преступления.

И чтобы сыщики не нашли останков — расчленили собственного ребенка, расфасовали останки по пакетам и коробкам и спрятали в холодильник, пишет «КП».

Чтобы скрыть преступления наверняка — прокрутили останки девочки через электромясорубку, пишет «Новости Ростова».

Мать подала заявление в полицию, что ребенка похитил неизвестный, похожий на ее мужа — так она якобы разглядела в глазок.

Правоохранители приехали на вызов и обнаружили в холодильнике останки ребенка.

Родители заключены под стражу. Известно, что 23-летняя мать девочки собиралась стать педиатром. Отец — предприниматель. Они часто ссорились. В этот раз муж хотел пнуть жену, но попал по ребенку. От чего малышка и умерла.

Ранее следователь МВД расчленил своего товарища.

Полицейские сначала обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере. Спустя две недели удалось выйти на подозреваемого. В ночь на 25 марта его задержали при помощи ОМОНа Росгвардии. Им оказался местный следователь-стажер МВД.

Мужчина рассказал о причине жуткого убийства — друг якобы взял у него взаймы и долго не отдавал 150 тыс. рублей. После убийства стажер решил избавиться от трупа, расчленив его и выкинув по частям.

Другие подробности содеянного не разглашаются.

Ранее труп по частям достали из новосибирской канализации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость