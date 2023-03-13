Труп по частям достали из новосибирской канализации

Мужчина рассказал, что тело по частям доставили из канализации — тело и голова были отдельно.
«Думаю, что кто-то расправился с человеком и выбросил тело в коллектор. Как я понял, это была женщина. На голове, которую достали из коллектора, заметил длинные волосы», — рассказал мужчина.
Труп нашли в канализации, которая находилась рядом с гаражами. Как сообщает издание, это не безлюдное место.
Назначили судебные экспертизы для установления точной причины смерти.
Ранее в запертой квартире нашли труп мужчины в центре Новосибирска.