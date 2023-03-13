13 марта
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Происшествия

Труп по частям достали из новосибирской канализации

В канализации в Новосибирске на ул. Невельского 11 марта нашли тело. Предположительно, это женщина. Один из очевидцев сообщил, что ее могли расчленить, сообщает «КП-Новосибирск».

Канализационный люк.
Канализационный люк.
Анна Зайкова

Мужчина рассказал, что тело по частям доставили из канализации — тело и голова были отдельно.

«Думаю, что кто-то расправился с человеком и выбросил тело в коллектор. Как я понял, это была женщина. На голове, которую достали из коллектора, заметил длинные волосы», — рассказал мужчина.

Труп нашли в канализации, которая находилась рядом с гаражами. Как сообщает издание, это не безлюдное место.

Назначили судебные экспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее в запертой квартире нашли труп мужчины в центре Новосибирска.

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