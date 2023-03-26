Следователь МВД расчленил своего товарища

Преступление произошло в начале марта, пишет Baza.
Полицейские сначала обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере. Спустя две недели удалось выйти на подозреваемого. В ночь на 25 марта его задержали при помощи ОМОНа Росгвардии.
Им оказался местный следователь-стажер МВД, указывает moe-online.ru.
Мужчина рассказал о причине жуткого убийства — друг якобы взял у него взаймы и долго не отдавал 150 тыс. рублей. После убийства стажер решил избавиться от трупа, расчленив его и выкинув по частям.
Другие подробности содеянного не разглашаются.
Ранее труп по частям достали из новосибирской канализации.