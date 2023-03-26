26 марта
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Происшествия

Следователь МВД расчленил своего товарища

В убийстве и расчленении своего друга из-за долга в 150 тыс. рублей подозревается следователь МВД в Подольске.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosguard.gov.ru

Преступление произошло в начале марта, пишет Baza.

Полицейские сначала обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере. Спустя две недели удалось выйти на подозреваемого. В ночь на 25 марта его задержали при помощи ОМОНа Росгвардии.

Им оказался местный следователь-стажер МВД, указывает moe-online.ru.

Мужчина рассказал о причине жуткого убийства — друг якобы взял у него взаймы и долго не отдавал 150 тыс. рублей. После убийства стажер решил избавиться от трупа, расчленив его и выкинув по частям.

Другие подробности содеянного не разглашаются.

Ранее труп по частям достали из новосибирской канализации.


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