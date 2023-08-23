Одной из погибших во время экскурсии по московскому коллектору оказалась школьница из Новосибирска

В составе группы туристов, которые спустились в московский коллектор на нелегальную экскурсию и погибли 20 августа, была новосибирская школьница, передает " КП-Новосибирск ".

Трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки в центре Москвы. В тот день в столице прошел мощный ливень - выпало порядка 40% месячной нормы осадков.

Есть версия, что диггеров просто затопило. Их тела следующие два дня доставали из Москвы-реки.

Всего в коллектор спустилось восемь человек - никто не выжил. Среди них была школьница из Новосибирска, которая год назад вместе с мамой переехала в Москву.

Друзья рассказывают, что никакой тяги к экстриму и заброшенным местам девушка не испытывала, больше любила находиться дома.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Однако в Москве школьница познакомилась с парнем. Он и позвал девушку на экскурсию, а его в свою очередь пригласил дядя. С ними же была двоюродная сестра молодого человека.

Близкие девушки и ее парня не знали про спуск в коллектор. Друзья предполагают, что они побоялись, что их начали бы отговаривать. В итоге об их гибели друзья узнали только из соцсетей.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее задержали директора компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров. Еще один руководитель успел скрыться за пределами России — в ОАЭ.