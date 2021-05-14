В «Алтайкрайэнерго» сами нашли взяточника. Официальный комментарий

«Алтайкрайэнерго» ведет системную работу по выявлению лиц, похищающих электроэнергию, говорится в официальном сообщении компании.
Совместными действиями специалистов и правоохранительных органов удалось установить причастность ведущего специалиста управления транспорта и учета электроэнергии к хищениям.
Отмечается, что сотрудник уже бывший.
Как ранее сообщил СУ СКР по Алтайскому краю, работник обвиняется в получении взяток от предпринимателей Новоалтайска за формальное проведение поверок приборов учета.
«Компания АО „СК Алтайкрайэнерго“ напоминает, что хищение электроэнергии абонентами (физическими и юридическими лицами) чревато серьезными последствиями. <…> Воруя электроэнергию, человек должен понимать, что за это обязательно последует наказание, и кроме штрафа возможна административная и уголовная ответственность», — сообщили в компании.
Потребитель-физлицо может быть оштрафован на сумму от 10 до 15 тыс. рублей за вмешательство в работу прибора учета. Юридические лица − от 100 до 200 тыс. рублей.
Если сумма безучетного потребления составляет более 250 тыс. рублей, то человека могут привлечь и к уголовной ответственности. Наказание за хищение электроэнергии предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.