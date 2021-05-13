Ведущего специалиста «Алтайкрайэнерго» обвиняют в особо крупной взятке

Ведущего специалиста управления транспорта и учета электроэнергии «Алтайкрайэнерго» обвиняют в совершении трех преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщили в прокуратуре Алтайского края.

С июня 2019 года по январь 2021, по версии следствия, он получил от трех предпринимателей взятки на общую сумму более 800 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу предпринимателей.

В частности, специалист не проводил проверки в отношении предпринимателей и их приборов учета электроэнергии, не выявлял нарушений и не составлял соответствующих актов.

На имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело направляют для рассмотрения в суд.

Ранее бывший налоговик в Алтайском крае получил срок за взятки и мошенничество.