Ведущего специалиста «Алтайкрайэнерго» обвиняют в особо крупной взятке

С июня 2019 года по январь 2021, по версии следствия, он получил от трех предпринимателей взятки на общую сумму более 800 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу предпринимателей.
В частности, специалист не проводил проверки в отношении предпринимателей и их приборов учета электроэнергии, не выявлял нарушений и не составлял соответствующих актов.
На имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей наложили арест.
Уголовное дело направляют для рассмотрения в суд.
Ранее бывший налоговик в Алтайском крае получил срок за взятки и мошенничество.