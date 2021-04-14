Официально: администрация «открестилась» от подтопления в доме, который не вошел в сводку

По данным администрации Локтевского района (Алтайский край) и краевого главка МЧС, в доме, который представлен на видео, никто не прописан и никто не проживает, говорится в сообщении Центра управления регионом (ЦУР).

Возможно, что летом дом используется как дача. Улица, на которой находится дом, и на которую зашла вода — вся нежилая.

С хозяйкой другого дома, который действительно подтапливало, представители МЧС связывались — женщина на два дня выезжала из дома на время подтопления.

В селе Советский Путь 14 апреля комиссия администрации района организовала подомовой обход. Они осмотрели дома, в которые зашла вода. После этого будет принято решение — как в дальнейшем можно оказать помощь людям.

На данный момент в домах обрушений нет.

6 апреля в районе объявлен режим повышенной готовности в связи с осложнением паводковой ситуации. 10 апреля вода зашла в село Советский путь.

Было подтоплено 21 домохозяйство, пострадали 9 домов. Была прокопана канава, чтобы пропустить воду. В течение суток вода ушла. Люди вернулись в жилье.

Что произошло

Ранее жители села Новомихайловка, расположенного в Локтевском районе, сняли на видео паводок, которого якобы нет, сообщает «Горняк онлайн» в своем Instagram.

На одном из видео жители села показали, как вода бежит через трассу Горняк — Рубцовск.

«13 апреля. Подтоплен дом. Пожалуйста, администрация, смотрите… отвечаете, что все нормально. Мониторинг вы проводите. Вот вам мониторинг — вся улица затоплена», — возмутился местный житель.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал не допускать появления «панической информации» о паводке.

Также опубликовали кадры из села Советский Путь. Судя по фотографиям, на улице воды было по пояс, а в доме — ниже колена.