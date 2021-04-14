Официально: администрация «открестилась» от подтопления в доме, который не вошел в сводку

Возможно, что летом дом используется как дача. Улица, на которой находится дом, и на которую зашла вода — вся нежилая.
С хозяйкой другого дома, который действительно подтапливало, представители МЧС связывались — женщина на два дня выезжала из дома на время подтопления.
В селе Советский Путь 14 апреля комиссия администрации района организовала подомовой обход. Они осмотрели дома, в которые зашла вода. После этого будет принято решение — как в дальнейшем можно оказать помощь людям.
На данный момент в домах обрушений нет.
6 апреля в районе объявлен режим повышенной готовности в связи с осложнением паводковой ситуации. 10 апреля вода зашла в село Советский путь.
Было подтоплено 21 домохозяйство, пострадали 9 домов. Была прокопана канава, чтобы пропустить воду. В течение суток вода ушла. Люди вернулись в жилье.
Что произошло
Ранее жители села Новомихайловка, расположенного в Локтевском районе, сняли на видео паводок, которого якобы нет, сообщает «Горняк онлайн» в своем Instagram.
На одном из видео жители села показали, как вода бежит через трассу Горняк — Рубцовск.
«13 апреля. Подтоплен дом. Пожалуйста, администрация, смотрите… отвечаете, что все нормально. Мониторинг вы проводите. Вот вам мониторинг — вся улица затоплена», — возмутился местный житель.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал не допускать появления «панической информации» о паводке.
Также опубликовали кадры из села Советский Путь. Судя по фотографиям, на улице воды было по пояс, а в доме — ниже колена.
По всем возникающим вопросам жителей просят звонить на телефон доверия алтайского МЧС: