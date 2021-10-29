Официального представителя Чечни отправили под домашний арест

Руководитель представительства Чеченской Республики по Северо-Западному федеральному округу 38-летний Ислам Хизриев обвиняется в незаконном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.

Суд в Санкт-Петербурге избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря.

Установлено, что Хизриев незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическую смесь, содержащую мефедрон, массой не менее 2,93 грамма, пишет bfm.ru.

Хизриев является единственным кормильцем в семье (на иждивении у него пятеро несовершеннолетних детей, супруга-инвалид и мать-инвалид), проживает по месту регистрации, трудоустроен и имеет постоянный легальный источник дохода.

Что произошло

Днем 26 октября сотрудники ГИБДД Московского района Петербурга остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился Хизриев. У мужчины изъяли вещество, которое эксперты определили как наркотический психостимулятор.

После этого Хизриев был доставлен в отдел полиции, где прошел медицинское освидетельствование на предмет нахождения в крови остатков наркотиков.

В тот же день следствие возбудило в отношении него уголовное дело.