29 октября 2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Официального представителя Чечни отправили под домашний арест

Руководитель представительства Чеченской Республики по Северо-Западному федеральному округу 38-летний Ислам Хизриев обвиняется в незаконном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Суд в Санкт-Петербурге избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря.

Установлено, что Хизриев незаконно хранил при себе без цели сбыта наркотическую смесь, содержащую мефедрон, массой не менее 2,93 грамма, пишет bfm.ru.

Хизриев является единственным кормильцем в семье (на иждивении у него пятеро несовершеннолетних детей, супруга-инвалид и мать-инвалид), проживает по месту регистрации, трудоустроен и имеет постоянный легальный источник дохода.

Что произошло

Днем 26 октября сотрудники ГИБДД Московского района Петербурга остановили автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого находился Хизриев. У мужчины изъяли вещество, которое эксперты определили как наркотический психостимулятор.

После этого Хизриев был доставлен в отдел полиции, где прошел медицинское освидетельствование на предмет нахождения в крови остатков наркотиков.

В тот же день следствие возбудило в отношении него уголовное дело.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость