27 сентября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рубцовчанин в селе «с веселым названием» расфасовывал крупные партии наркотиков

В Алтайском крае мужчину отправили в колонию строгого режима за распространение крупных партий наркотиков, сообщает региональная ФСБ.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

26 летнего жителя Рубцовска задержали в июле 2020 года.

«С оптовой партией синтетических наркотических средств, превышающей 200 разовых доз. При этом во время задержания он пытался избавиться от наркотиков и скрыться», — рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что молодой человек трудился оптовиком-курьером в интернет-магазине, специализирующимся на наркотиках.

Мужчина получал от «куратора» координаты крупных закладок, после чего привозил вещества в село Веселоярск, расфасовывал и делал розничные закладки в Рубцовске и Рубцовском районе.

Вину курьер-оптовик не признал. Суд решил «доставить его» на 9 лет в колонию строгого режима, а суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

Ранее altapress.ru рассказал про систему «Окулус», которая будет фильтровать запрещенный контент в интернете, в том числе и пропаганду наркотиков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость