Рубцовчанин в селе «с веселым названием» расфасовывал крупные партии наркотиков

26 летнего жителя Рубцовска задержали в июле 2020 года.
«С оптовой партией синтетических наркотических средств, превышающей 200 разовых доз. При этом во время задержания он пытался избавиться от наркотиков и скрыться», — рассказали в ведомстве.
Следствие выяснило, что молодой человек трудился оптовиком-курьером в интернет-магазине, специализирующимся на наркотиках.
Мужчина получал от «куратора» координаты крупных закладок, после чего привозил вещества в село Веселоярск, расфасовывал и делал розничные закладки в Рубцовске и Рубцовском районе.
Вину курьер-оптовик не признал. Суд решил «доставить его» на 9 лет в колонию строгого режима, а суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе.
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