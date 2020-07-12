Оформлявший ДТП с участием Ефремова инспектор рассказал, кто был за рулем джипа

На допросе сотрудник ГИБДД поминутно рассказал о событиях на Смоленской площади 8 июня — от прибытия на место аварии до освобождения проезжей части, пишут argumenti.ru.
Полицейский подчеркнул — за рулем находился именно Ефремов, а запах алкоголя от него «чувствовался за версту».
Сотрудник ГИБДД также уточнил, что дорога в месте совершения ДТП была «ровная, сухая, без выбоин или каких-то изъянов».
Ранее адвокат Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Евремова в смертельном ДТП. В частности. он заявил, что никто не видел был ли актер за рулем своего автомобиля.
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты экспертизы, которые указывают на виновность Ефремева. За это адвокат пообещал подать на журналиста в суд.
Ранее против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
Пашаеву и Добровинскому могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишат лицензии, уточнили в организации.
К дисциплинарному делу их привлекли из-за обеспокоенности Федеральной палаты адвокатов.
Там сочли, что юристы разглашают тайну дела и используют случившееся для саморекламы, активно сотрудничая с журналистами.
Пашаев завил на этот счет, что трижды лишался адвокатского статуса и готов пережить его вновь. А еще пообещал чаще посещать телевизионные передачи и давать больше интервью, пишет «Газета. ру».