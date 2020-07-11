Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

Пашаеву и Добровинскому могут вынести предупреждение, а в крайнем случае — лишат лицензии, уточнили в организации.
К дисциплинарному делу их привлекли из-за обеспокоенности Федеральной палаты адвокатов.
Там сочли, что юристы разглашают тайну дела и используют случившееся для саморекламы, активно сотрудничая с журналистами.
Пашаев завил на этот счет, что трижды лишался адвокатского статуса и готов пережить его вновь. А еще пообещал чаще посещать телевизионные передачи и давать больше интервью, пишет «Газета. ру».
«Я не подчиняюсь Федеральной палате адвокатов. Это не мои начальники. Адвокат ни от кого не зависит», — сказал Пашаев.
Напомним, что недавно защитник Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста, и пообещал сенсацию на суде. Он также намекнул, что актер во время аварии мог быть в машине не один.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.