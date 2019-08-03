85 спасателей из Барнаула отправились в Красноярский край на тушение лесных пожаров

Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Алтайскому краю отправилась в Красноярский край на помощь при тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства.

В Красноярском крае наращивают группировку сил и средств в связи лесными пожарами. В пятницу, 2 августа, из Барнаула в Красноярск выдвинулась аэромобильная группировка, в составе которой 85 огнеборцев из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы.

Спасатели оснащены необходимым снаряжением и инструментами для ведения работ в зоне чрезвычайной ситуации, также они обеспечены палатками и питанием.

Наряду с уже прибывшими в регион коллегами из Омской области, Республики Хакасия и Кемеровской области, группировка из Алтайского края «примет участие в совместной работе по стабилизации обстановки», сообщает пресс-служба.

Режим ЧС, в связи с лесными пожарами, объявили в 4 регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. На тушении лесных пожаров задействовано 2785 человек, 363 единицы наземной техники и 64 воздушных судна, из них 38 участвуют в мониторинге ситуации.

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