В Сибири начали тушить лесные пожары

Режим ЧС, в связи с лесными пожарами, объявили в 4 регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Федеральная авиалесохрана сообщает , что 30 июля проводились работы по активному тушению 137 возгораний.

На тушении лесных пожаров задействовано 2785 человек, 363 единицы наземной техники и 64 воздушных судна, из них 38 участвуют в мониторинге ситуации. РИА Новости сообщают, что в Сибирь направили 100 десантников. Их задача — не допустить распространение огня в Красноярский край.

Ранее первый замминистра ведомства Александр Чуприян рассказал, что пожарами охвачено почти 3 млн гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, их площадь увеличивается.

Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба

Altapress.ru писал, что ранее депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова предложила радикальный способ справиться с лесными пожарами в Сибири. Она считает, что потушить пожары можно с помощью бомб, передает ее слова пресс-служба партии.