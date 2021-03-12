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Происшествия

Огненный магнит. Как тушили полыхающий радиозавод в Барнауле

Ночной пожар произошел в Барнауле на территории радиозавода. Это предприятие уже было зоной ЧП зимой 2016 года. Четыре года назад это был один из самых масштабных пожаров, случившихся в краевой столице. Вспоминаем, как это было.

Пожар на радиозаводе.
Пожар на радиозаводе.
vk.com/barneos22

Тогда, 23 декабря 2016 года, пожар возник в бытовом помещении административного здания предприятия по адресу: проспект Калинина, 15. Этой постройке более 70 лет, внутри нее находилось очень много горючих материалов.

Тушение осложняла планировка помещения.

В итоге на борьбе с огнем были задействованы более сотни пожарных. В тушении, помимо барнаульских сотрудников МЧС, были задействованы подразделения Новоалтайска. На объекте дежурили сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, городское подразделение спасателей, бригада «скорой помощи».

Полностью пожар был ликвидирован вечером 23 декабря. Однако и на следующий день на месте происшествия также работали пожарные.

Пожару был присвоен повышенный — третий — ранг сложности из пяти. Общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. От радиозавода остались лишь руины.

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