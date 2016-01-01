В Барнаул стянули силы МЧС соседнего города на помощь в тушении сильнейшего пожара на радиозаводе

В тушении, помимо барнаульских пожарных, задействованы подразделения Новоалтайска.

В краевом главке МЧС altapress.ru рассказали, что площадь пожара составляет порядка 1 000 квадратных метров. Планировка здания составила большую сложность при тушении — огонь просто "уходил" под полом в другие помещения. Сейчас пожарные поливают из брандспойтов здание снаружи.

Помещения здания, в основном, сдавались в аренду.

Причины возгорания пока неизвестны.

Пожар возник в бытовом помещении административного здания предприятия. По сообщению МЧС, этой постройке уже 73 года, внутри нее очень много горючих материалов. Для борьбы с огнем потребовалось много воды, пожарным пришлось проложить две магистральные линии от водоисточников, а для работы в заполненных густым дымом помещениях задействованы 9 звеньев газодымозащитной службы.

На месте происшествия задействованы 110 человек, 37 единиц техники, из них от МЧС 83 человека, 29 единиц техники. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, городское подразделение спасателей, бригада "скорой помощи".

Погибших, травмированных людей на месте происшествия нет. Одного человека эвакуировали из здания еще в восьмом часу утра.