Огонь из заброшенных котлованов едва не добрался до «немецкого поселка» на Алтае

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 47 пожаров, около половины из них — ландшафтные. Так, 25 июня в Немецком национальном районе загорелась растительность в районе села Николаевка.
«В заброшенных котлованах, ранее использовавшихся для орошения полей, открытым огнем полыхал сухостой. Жаркая ветреная погода способствовала стремительному распространению пламени на большой площади», — рассказали в ведомстве.
Масштабы возгорания оказались более серьезные, чем предполагалось. В МЧС перекинули дополнительные силы, в тушении принимали участие даже добровольцы из местного племзавода и сельсовета.
Сложность заключалась еще и в том, что район — безводный, а местность — труднодоступная (овраги и канавы, заросшие кустарником). Воду подвозили от ближайшей водонапорной башни.
«Создали три боевых участка, бойцы пожарной охраны вели постоянное окарауливание, поскольку после ликвидации открытого горения происходило тление, а затем ветер вновь раздувал пламя», — отметили в МЧС.
Пожар удалось потушить, общая площадь горения — около 3 гектаров. По предварительной оценке специалистов, причиной стало неосторожное обращение с огнем.