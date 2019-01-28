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«Ограбление века»: задержан подозреваемый в краже картины из Третьяковки

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

31-летнего мужчину нашли в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Он спрятал похищенное полотно на территории стройки, где его и нашли. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В декабре 2018 года подозреваемого уже задерживали за хранение наркотиков. Он является фигурантом уголовного дела, и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что с места преступления в Лаврушенском переулке преступник мог скрыться на белом внедорожнике Mercedes.

Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников кражи картины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Расследование продолжается.

Накануне неизвестные похитили картину «Ай-Петри. Крым» прямо с выставки в Третьяковке. Хищение произошло на глазах у многочисленных посетителей галереи — люди просто не поняли, что происходит, когда неизвестный мужчина вынимал полотно из рамы.

Сотрудники полиции узнали о хищении картины Куинджи случайно. Полиция приехала в Третьяковку по вызову из-за кражи шубы из гардероба. Полицейские стали просматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи и вынесли его.

Страховая стоимость полотна, по данным Минкультуры и страховщика — компании «Стерх» — составляет 12 млн рублей (около 180 тысяч долларов).

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