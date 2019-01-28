Похищение «Крыма»: на глазах у посетителей парень выкрал дорогую картину из Третьяковской галереи

Из зала Третьяковской галереи 27 января в 18.00 была похищена картина «Ай-Петри. Крым» дореволюционного художника Архипа Куинджи. Это настоящее ЧП: картина дорогостоящая и, по данным СМИ, хищение произошло на глазах у многочисленных посетителей — люди просто не поняли, что происходит, когда неизвестный мужчина вынимал полотно из рамы.