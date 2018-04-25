В Барнауле охранник спланировал похищение предпринимателя, чтобы получить 1 млн долларов

В Барнауле 45-летний охранник ЧОП планировал похитить предпринимателя, чтобы получить выкуп в размере 1 млн долларов. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, сообщает краевая прокуратура.
Следствие установило, что в апреле 2017 года обвиняемый решил похитить предпринимателя и получить за него выкупа в размере 1 млн долларов. Для этого он подыскал исполнителя, которому передал информацию о предпринимателе — о его месте жительства, работе и передвижениях.
О преступном умысле узнали алтайские полицейские. В ходе инсценировки похищения предпринимателя охранника задержали. Но злоумышленник отказался давать показания.
Обвиняемый был знаком с потерпевшим и на протяжении нескольких лет пытался с помощью шантажа вымогать у него деньги. Следователи проанализировали результаты фоноскопических, лингвистических и химических экспертиз, опросили свидетелей, участвовавших в эксперименте. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы уголовное дело с обвинительным заключением направить в суд.
Охранник ЧОП предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве и пособничестве приготовления похищения предпринимателя.
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